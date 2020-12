Junqueras: «És impossible que pactem amb el PSC a la Generalitat»

El líder d'ERC Oriol Junqueras ha entrat avui en el debat sobre els pactes postelectorals. "Ja sap vostè que no que és traslladable al govern de la Generalitat un acord d'aquestes característiques", ha dit en una entrevista amb Lídia Heredia al Matins de TV3. En aquest sentit ha dit que és "impossible" que ERC pacti amb el PSC a la Generalitat. Entre altres coses perquè el PSC "aplaudeix les polítiques repressives" i "n'està satisfet".Ha estat molt menys contundent, però, quan se li ha demanat si acceptaria el vot del PSC per un govern en minoria amb els comuns si l'entesa amb Junts es complica. En aquest sentit ha afirmat que el que cal és un govern "coherent" i amb "majories estables". Junqueras ha afirmat que el pacte de pressupostos a Barcelona amb el PSC i els comuns era necessari, però que no és "traslladable" a la Generalitat. I ha defensat també el dels pressupostos espanyols amb una càrrega de profunditat contra Junts, que va votar-hi en contra: "Aprovar els pressupostos era imprescindible per poder posar molts més recursos en mans de la ciutadania, perquè l'alternativa eren els de Rajoy. El PP vol seguir amb els seus pressupostos i Vox també els prefereix, però la nostra proposta és diferent", ha dit.Pel que fa a la reunió del Consell per la República de dissabte on no va participar ERC ha justificat l'absència del seu partit "perquè els àmbits transversals no poden ser partidistes". "No entrarem en una política de retrets", ha dit tot i que ha refredat les expectatives d'una implicació més gran al Consell. "No compartim que l'objectiu sigui ser cada vegada menys i més purs", ha afirmat sobre les propostes de Junts i ha indicat que quan vingui una nova onada de repressió "caldran molts més suports".El 30 de gener Junqueras complirà una quarta part de la pena i podrà demanar permisos i fer campanya. Segons ell l'Estat manté a la presó els líders independentistes impedint-los el tercer grau o altres mesures que podrien alliberar-los per evitar que puguin "contribuir a la solució del conflicte".El líder d'ERC ha afirmat que, malgrat totes les contrarietats, el seu partit "fa un balanç positiu de la legislatura" i ha avisat, mirant al futur i el que han estat aquests tres anys, que no els espanta "la responsabilitat". Ha defensat la feina dels consellers d'ERC, també de la de Salut, Alba Vergés, i del d'Afers Socials, Chakir el Homrani, molt qüestionats. No ha compromès la seva continuïtat però sí que ha afirmat que tenen la seva "confiança".Junqueras ha explicat que el Govern ha afrontat, per la pandèmia, "dificultats enormes amb les eines molt limitades" i ha insistit que "si volem un estat independent, és perquè necessitem disposar de totes les eines i responsabilitats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor