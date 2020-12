Abans de l'estiu hi haurà 15 milions de persones vacunades a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

“Si tot va com ha d’anar, el mes de maig-juny tindrem entre 15-20 milions de persones immunitzades amb la vacuna. I a l’estiu, el 70% de la població, gairebé tothom que s’hagi volgut vacunar”. Així de contundent s’ha mostrat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una entrevista aquest matí a Rac1. Segons el ministre, aquest estiu la gent podrà viatjar de vacances per Europa, d’una manera semblant a la que va fer el 2019. A fora d’Europa, però, reconeix que s’haurà de veure com estan les dades i no està del tot clar.Illa ha reiterat que les vacunes a l’Estat començaran a arribar el proper dissabte, 26 de desembre, i es començaran a distribuir el dia següent. A hores, d’ara, ja hi ha pactades 140 milions de dosis, que es podrien ampliar en un futur. En total, hi hauria capacitat per vacunar 80 milions de persones, una xifra superior a tota la població espanyola, ha apuntat. El 2022 no es descarta una nova dosi.Els primers grups que rebran la vacuna seran el avis de les residències i el personal sanitari, tant dels hospitals com de les residències. Aquestes persones més vulnerables estaran vacunes entre el gener i el febrer, un fet que servirà per alleugerir la pressió sanitària, reconeix el ministre. “Pararem el cop, però la feina no estarà tota feta”, ha alertat.A partir de llavors, s’aniran vacunant altres grups per ordre de prioritat, en base a alguns paràmetres com: la mortalitat, l’exposició al contagi, impacte econòmic i possibilitat de transmissió, entre d’altres.La immunitat que atorga la vacuna no se sap quan durarà, però se suposa que serà llarga, segons els experts. “No crec que ens haguem de vacunar cada any”, però diu el ministre.Illa s’ha mostrat preocupat per les últimes dades de la pandèmia a les portes de Nadal: "Pot ser que estiguem a l'inici de la tercera onada. El que sabem amb tota claredat és que hi ha un canvi de tendència i ens podria portar a una tercera onada si no anem amb molt de compte".En relació al Regne Unit i a la nova soca de Covid-19, Espanya està valorant què farà però reclama una resposta conjunta de tots els països europeus. De moment, es manté la obligatorietat de fer una PCR als ciutadans que vinguin de les illes britàniques.En tot cas, la nova soca detectada de Covid-19 al Regne Unit “no afecta la vacuna”, ha assegurat el ministre. “Espanya és el segon país de la UE que seqüencia més soques, després del Regne Unit. N'hem seqüenciat entre 4.000 i 5.000. I del món, som el cinquè o sisè. De moment, no hem seqüenciat aquesta. Però això no vol dir que no hi sigui", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor