Creix la pressió als hospitals a les portes de Nadal

CONTAGIS 373.091 (+980) INGRESSATS 1.623 (+56) UCI 327 (+7) DEFUNCIONS 16.623 (+40) Rt 1,52 (+0,01) RISC DE REBROT 366 (+12) Actualització: 21/12/2020

Altres notícies que et poden interessar

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, s'ha reduït una centèsima respecte aquest diumenge, i ha baixat d'1,53 a 1,52. No obstant això, el risc de rebrot segueix creix i ja és de 366, 12 punts més, mentre que la incidència a 14 dies s'eleva de 248,32 a 257,72, segons les últimes dades del Departament de Salut.S'han declarat 980 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 373.091 des de l'inici de la pandèmia. El 4,94% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 40 noves morts i el total és de 16.623. Hi ha 1.623 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 56 més que en l'anterior balanç, i 327 persones a l'UCI, set més que fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor