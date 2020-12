Com gestionar emocionalment un Nadal lluny dels avis

Altres notícies que et poden interessar

La recomanació d'evitar fer dinars i sopars familiars aquestes festes farà que moltes persones grans les passin soles a casa. Malgrat tractar-se d'una decisió que té per objectiu assegura que el pròxim Nadal tothom pugui ser a taula i no hi hagi més cadires buides, és difícil racionalitzar el sentiment de solitud. Especialment en dates tan assenyalades com aquestes, que compten amb una forta càrrega emocional. "La solitud i l'aïllament en les persones grans és un tema que ja anem arrossegant de fa temps, i ara amb la pandèmia i Nadal s'intensifica", explica la psicòloga Rosa Soler que treballa als Serveis Geriàtrics de Barcelona.En aquest sentit, el fet d'haver de passar Nadal sols (per aquelles persones que no hi estan acostumades) pot afectar de diverses maneres. També hi influeix si pateixen demència o no. La psicòloga està convençuda que segurament tothom, grans i petits, tindrà dies de malestar durant les festes a causa del context en què es viu, ara bé, ella posa el focus en com s'afronta això i en la importància d'acceptar aquest sentiment. "Vivim en una època en què si no ens sentim feliços, sembla que hem fracassat, i per Nadal tot són missatges que hem d'estar contents, però també hem de saber que hi ha dies que estem tristos i això ho hem d'aprendre a tolerar", apunta Soler."Aquest Nadal ens trobem que s'ajuten tres situacions: persones que ja patien un cert aïllament físic, persones que tenien un petit cercle o xarxa que amb la pandèmia ha desaparegut i altres que es veuen limitades per la bretxa digital", explica Albert Quiles, director gerent d'Amics de la Gent Gran. Des de l'entitat, que treballa precisament per combatre la solitud de les persones majors, reconeixen que la situació s'ha agreujat."Durant 87 anys ininterrompudament hem celebrat diversos dinars de Nadal precisament pel valor i la importància cultural que té en la gent gran, i aquest és el primer cop que no ho podem fer", diu Quiles i afegeix que la sensació de tristor i por generada per la Covid encara s'està agreujant amb l'arribada de les festes.A efectes pràctics, una bona manera d'explicar la situació als avis, i també a casa, és posant la situació en context i relativitzar la importància de les festes. "Jo ho explicaria des del per a què serveix que no ens veiem? Recordar que renunciem a estar junts perquè hi ha un risc què és pitjor: el contagi", explica Soler i recorda que "que aquest Nadal hi haurà moltes llars on faltaran les persones físicament, però perquè hauran mort". Així mateix, també apunta que la sensació de solitud no serà igual en aquelles persones grans que ja de sempre rebin el "caliu" familiar, com aquelles que estan completament soles.Per reduir la sensació de malestar i de distància Soler remarca que són clau la comunicació i fer sentir que hi ha interès per aquella persona. Si no es pot visitar-los mantenint la distància o en espais lliures, una bona opció són les trucades o videotrucades i demostrar interès pel dia a dia de la persona. Així mateix, la psicòloga també recomana no només recordar bons moments viscuts i tenir present que es tracta d'una situació temporal. Des d'Amics de la Gent Gran han creat una guia d'acompanyament telefònic per saber com poder gestionar millor la conversa. Una de les pautes que s'inclou és la d'establir una rutina per fer les trucades o videotrucades."Un altre aspecte clau és fer que s'omplin el temps, l'important és que no estiguin contínuament rumiant la idea de solitud", diu Soler. Per això una bona manera és suggerir-los coses a fer, sigui des de pel·lícules a tasques, o coses tan simples com baixar una estona al carrer a estirar les cames. Els detalls també són clau, segons Soler: "Per exemple, si vivim a prop de casa seva, una bona opció pot ser preparar-los el dinar de Nadal i portar-los-hi en una carmanyola perquè així tots mengem el mateix".Més enllà d'això hi ha una altra qüestió que Quiles veu molt important i és tenir en compte a la mateixa persona. "El més important és parlar amb l'avi o l'àvia i que sigui una decisió conjunta com es passa Nadal. Que hi hagi la sensació que se'l té en compte i no és una imposició", emfatitza Quiles. A l'entitat també s'han trobat casos de persones que sí que han decidit passar les festes amb la família, això sí, sempre amb totes les precaucions. "Al final és una decisió molt personal, perquè hi ha persones que no sabem si aquest serà el seu últim Nadal i prefereixen fer-ho en companyia", assenyala el director.Per altra banda, davant el possible sentiment de culpabilitat o malestar que sorgeixi en el moment de dir als avis que aquest any no vindran a casa per les festes la psicòloga recomana expressar-lo i relativitzar un cop més la qüestió tenint en compte el context de la pandèmia. "Evidentment que hi haurà un punt en què et sabrà greu o estiguis trist, però hem de pensar que es tracta d'una decisió responsable i això ens ha de tranquil·litzar", diu Soler.

