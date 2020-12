​El TC declara que les universitats privades tenen dret a la concessió de beques i ajudes

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha resolt per majoria que les universitats privades tenen el mateix dret que les públiques a la concessió de beques i ajudes a l'estudi. D'aquesta manera el TC estima el recurs d'empara presentat per la Universitat Catòlica de València, que havia denunciat que s'havia vist vulnerat el seu dret a la igualtat per part de la normativa que estableix les bases per a la concessió de beques.La conselleria d'Educació de València exclou les universitats privades del sistema d'ajudes i el TC considera que la normativa no s'adapta ni a la llei de la comunitat autònoma ni tampoc al decret sobre el sistema de beques.El TC assenyala que un reglament no pot privar d'un dret a aquells que una llei no n'ha exclòs.

