Un conductor atropella una nena de 15 anys a la Bisbal del Penedès i fuig sense socórrer-la

Un conductor va atropellar una nena de 15 anys a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) i va fugir sense socórrer-la. Els fets van passar aquest dissabte al voltant de les vuit del vespre a l'avinguda Generalitat d'aquesta localitat.Després de rebre l'alerta, els Mossos d'Esquadra i el SEM van acudir al lloc dels fets, on ja no hi havia el vehicle responsable, que havia fugit sense ajudar a la persona atropellada.La nena va quedar ferida en estat greu i va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues (Baix Llobregat). Els agents de policia van fer una recerca intensiva per la zona, però no van aconseguir trobar el conductor. Paral·lelament, s'ha obert una investigació per aclarir els fets.

