​VÍDEO L'emotiu missatge de Rosalía a «La Marató»: «Per tots els avis i les àvies»

La cantant Rosalia tampoc s'ha volgut perdre La Marató de TV3 i, en un vídeo compartit per la televisió catalana, aprofita per reconèixer la tasca dels sanitaris contra la pandèmia, confessa que "troba molt a faltar" les actuacions en directe i envia "molts petons" als seus fans.A més, tot i que el seu públic és principalment jove, ha volgut enviar un emotiu missatge a la gent gran: La gravació forma part d'una campanya impulsada pel programa solidari més famós del país en què cares conegudes, com el porter del Barça Marc André Ter-Stegen , es posen la mascareta i dediquen el gest. En el cas de l'estrella musical del moment, ha dedicat la seva "a tots els avis i les àvies".

