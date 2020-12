Descarrega aquí els nous certificats d'autoresponsabilitat per moure't per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El nou paquet de restriccions per frenar l'avenç de la pandèmia a Catalunya està en vigor des d'aquest dilluns, 21 de desembre, fins a principis del 2021, passades les festes de Nadal, quan es revisarà la situació epidemiològica. Malgrat que la circulació està limitada a la comarca i hi ha confinament perimetral de tot el país, estaran permesos els desplaçaments per anar a visitar familiars. Protecció Civil ha actualitzat els certificats d'autoresponsabilitat per justificar la mobilitat entre el 23 de desembre i el 6 de gener. Els pots descarregar a continuació.

