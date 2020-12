Un encaputxat assassina a trets un home a la terrassa d'un restaurant a Alfàs del Pi

Un home de 42 anys va morir aquest divendres al vespre després de ser tirotejat per un encaputxat a la terrassa del restaurant The Orange Tree, situat al municipi d'Alfàs del Pi, prop de Benidorm, al País Valencià. Els fets haurien tingut lloc pocs abans de les deu, i la defunció s'hauria certificat minuts després de les 11 de la nit.Segons expliquen els testimonis, l'assassí es va acostar al seu objectiu amb "aparent tranquil·litat" i tot seguit va disparar cinc trets a poca distància amb una pistola. La víctima, que sopava amb la seva parella, va quedar malferit a terra, i els serveis d'emergència, després de practicar-li maniobres de reanimació, només van poder certificar la seva defunció.Tenint en compte els antecedents policials de l'home mort, la Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que es tracta un ajustament. Després de matar a l'home l'assassí hauria fugit a peu, sense ser atrapat ni identificat, i tot seguit hauria escapat amb un cotxe que ara la policia busca.A través de declaracions de testimonis i gravacions de càmeres de seguretat, la Policia Judicial d'Altea, que lidera la investigació, vol reconstruir els fets per determinar el motiu de la mort i trobar el responsable dels fets.

