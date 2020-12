Filmin fa el salt a la producció original

Filmin fa un pas endavant. La companyia ha decidit per el salt a la producció original i té previst estrenar la seva primera sèrie l'any 2021. Així ho ha explicat Jaume Ripoll aÉs probablement una de les notícies més importants des del llançament de la plataforma el 2010 i suposarà la creació de contingut original i exclusiu que només es podrà veure a Filmin. La companyia és el referent de cinema independent i pel que fa a sèries britàniques o europees."No us puc donar més detalls, però serà una sèrie nacional, per descomptat", ha dit Ripoll. En els últims tres anys el consum de continguts en streaming s'ha multiplicat per nou i plataformes com Filmin, Netlfix o Disney+ han estat un recurs habitual aquest últim any arran de les restriccions de la pandèmia del coronavirus. En el cas de Filmin, a més, destaca per la bona cartellera que té doblada o subtitulada en català, a diferència de la resta de les principals plataformes de contingut per internet.

