La nova variant del coronavirus està «fora de control»

El Regne Unit ha comunicat que la nova soca del coronavirus detectada al país està "fora de control". Ho ha dit el ministre de Salut britànic, Matt Hancock, que també ha assegurat que la nova variant és "més difícil de controlar". El primer ministre, Boris Johnson, va dir ahir que aquesta variació del virus fa que es propagui més ràpid. Per ara, no s'ha pogut comprovar que sigui més letal. "L'única forma de controlar el virus és restringint el contacte social", ha dit Hancock aquest diumenge.Diversos països, com ara Itàlia, Països Baixos o Bèlgica ja han suspès els vols amb el Regne Unit a partir d'aquest diumenge. França i Alemanya estudien prendre la mateixa decisió. Espanya ha demanat a Brussel·les una resposta coordinada per gestionar aquesta nova situació i evitar la unilateralitat, però el govern espanyol ha advertit que, si no hi ha reacció de la Unió Europea, prendrà les mesures que consideri oportunes per defensar la salut i els drets dels espanyols.Des del Govern, la consellera Alba Vergés ha demanat a la Moncloa "actuar ja" i prohibir els vols provinents del Regne Unit.El país britànic ha reforçat aquest cap de setmana les restriccions a Londres i al sud-est del país davant la propagació d'aquesta nova variant del coronavirus, que el faria un 70% més contagiós. El Regne Unit, que havia optat per flexibilitzar les mesures de cara a Nadal, ha demanat a la ciutadania que no es reuneixi amb la família.

