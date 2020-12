«La Marató» de la Covid supera els vuit milions d'euros recaptats a mitjanit

El marcador de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio feia el salt del diumenge 20 al dilluns 21 registrant més de vuit milions d'euros. En el recompte de pocs minuts després de les 00h, ja s'havien recollit 8.096.491 euros per a la investigació de la Covid-19. La xifra s'anunciava després a mitjanit, encara amb programació per endavant de la 29a edició del programa solidari.En total han estat unes 15 hores en directe en què els cinc presentadors d'enguany (Laura Rosel, Roger Escapa, Mònica Terribas, Jordi Basté i Raquel Sans) han donat veu a testimonis de malalts i professionals de la salut, amb visites als hospitals Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron i d'Igualada. Tampoc han faltat les actuacions musicals i les activitats de lleure per recaptar fons arreu del territori.

