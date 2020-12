ERC pacta els pressupostos de Barcelona amb Colau

El govern municipal de Barcelona i ERC han presentat aquest diumenge l'acord pel pressupost del 2021. L'alcaldessa, Ada Colau; el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; i el líder dels republicans, Ernest Maragall, han detallat els comptes per l'any que ve. El pressupost supera els 3.200 milions d'euros -xifra rècord que suposa un creixement del 6,5% respecte els actuals- per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus. S'ampliaran el parc d'habitatge públic i la lluita contra la pobresa infantil, i es donarà suport a l'economia local amb una iniciativa de 300 milions. El ple de dimecres aprovarà els comptes i el govern municipal confia que altres grups de l'oposició s'hi sumin.L'anunci oficial s'ha fet aquest diumenge a la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament, en una roda de premsa conjunta entre Colau, Collboni i Maragall. L'alcaldessa de Barcelona ha destacat que els del 2021 seran els pressupostos més alts de la història, i que esdevindran un "instrument principal" perquè l'Ajuntament afronti la crisi. Colau també ha volgut emfatitzar que els comptes seran possible gràcies a "tres forces progressistes. Tant la cap de files dels comuns com Collboni han agraït en diverses vegades el suport d'ERC.Per la seva banda, Maragall ha aplaudit que el pressupost sigui "expansiu" per afrontar la crisi i la recuperació: "Hem de demostrar que podem ser una ciutat líder de bona gestió, creativa i de realitat transformadora". El líder dels republicans a Barcelona també ha remarcat que l'acord inclou una comissió bilateral i un grup de treball per assegurar la "concreció operativa".Maragall ha asseverat que ERC vetllarà, criticarà i exigirà que l'Ajuntament compleixi aquest "contracte d'obligat compliment" amb la ciutadania. "Avui comença la feina, i tenim una marató d'un any per demostrar que és un gran acord", ha conclòs.Els comptes de Barcelona pel 2021 inclouen mesures per donar resposta a la crisi social i econòmica derivada de la covid-19, amb uns 300 milions i uns fons específic de reforç dels serveis públics. A més, s'incorporarà un fons d'atenció a la infància de 12 milions. També es destinaran 12 milions més per millorar partides per a persones vulnerables,atenció domiciliària i diversos dispositius per respondre a la crisi del coronavirus.Els nous pressupostos també preveuen dotar amb un 1 milió les ajudes a famílies monoparentals, nombroses o viudes -amb la despesa de l'IBI, i un import de 50 milions per l'adquisició de pisos socials. També hi haurà una partida de 26 milions per a la rehabilitació, ampliació i millora d'equipaments, i els districtes de la ciutat obtindran 30 milions extres per invertir en projectes "de proximitat".La taxa de terrasses es reduirà un 75%, la promoció econòmica serà de 25 milions -dels quals 4,5 milions seran per a formació i reciclatge digital-, i el pla d'ocupació propi comptarà amb 9 milions. Els bons culturals s'incrementaran amb 1 milions, i es destinaran 10,5 milions als sectors més damnificats per la crisi.

