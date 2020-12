Una baralla en grup condueix els Mossos a un magatzem amb 1.120 plantes de marihuana a l'Alt Empordà

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta setmana un home de 52 anys a Riumors, a l'Alt Empordà, com a presumpte responsable del cultiu de 1.120 plantes de marihuana situades en un magatzem. També hauria comès un frau del fluid elèctric al local.Tot i que s'han conegut ara, els fets van tenir dilluns, quan els agents van desplaçar-se fins al municipi alertats per una baralla multitudinària. Un cop al lloc dels fets, van veure un magatzem amb les llums enceses que desprenia una forta olor de marihuana.Un cop dins del local, van trobar una plantació i aparells elèctrica pel seu cultiu. L'endemà, un treballador de l'empresa energètica va verificar que la llum estava punxada. El seu propietari va quedar detingut, mentre la policia ha obert una investigació i no descarta més arrestos.

