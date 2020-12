Advertència d'Oriol Mitjà: «Nadal és perillosíssim»

Altres notícies que et poden interessar

Els experts en la pandèmia de coronavirus defensen la utilitat de les vacunes que es començaran a administrar a Catalunya, si arriben tal i com està previst, a partir del 27 de desembre, però avisen del risc de contagis durant les festes de Nadal.​En una entrevista a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, Bonaventura Clotet, Antoni Trilla, Carla Prats i Oriol Mitjà han defensat la necessitat de prendre mesures de precaució per evitar una nova onada després de festes. "El Nadal és perillosíssim", ha dit Mitjà, que veu "raonable abandonar la idea de celebrar-lo". Prats ha avisat que les festes són com "tres ponts encadenats" durant els quals contagis no detectats del 24 o el 25 "es van amplificant" en noves reunions el 31 o per Reis.Preguntats per les vacunes, tots els experts han destacat la seva importància, tot i que tant Bonaventura Clotet com Antoni Trilla han remarcat que l'ús de la mascareta i d'altres prevencions serà necessari durant molt de temps. "Ens anirem a vacunar amb mascareta i sortirem amb mascareta, queden molts mesos per endavant", ha avisat Trilla."La gent reticent a vacunar-se, s'equivoca", ha afegit Bonaventura Clotet, que ha dit que hores d'ara no hi ha evidències de noves soques del virus amb mutacions que siguin resistents a les vacunes.Segons ha dit, una persona vacunada pot infectar-se, i per tant haurà de portar mascareta i evitar riscos innecessaris, però tindrà un pronòstic més favorable. "La vacuna evita la progressió cap a la malaltia greu i la mort", ha remarcat Bonaventura Clotet.

