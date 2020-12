VÍDEO Ter-Stegen recorda (en català) la importància de dur mascareta

Altres notícies que et poden interessar

"Si ets asimptomàtic però tens el virus, amb la mascareta protegeixes als altres. La mascareta és solidària. Aquesta Marató toca a tothom, truca". En un vídeo compartit a xarxes, Marc André Ter-Stegen ha sorprès parlant un català per conscienciar sobre la importància de protegir-se nas i boca per a prevenir contagis de coronavirus.El porter alemany del Barça ha participat en un anunci de suport a La Marató de TV3, que se celebra aquest diumenge per aconseguir fons per a la investigació de la Covid-19. Ho fa en un perfecte català i acompanyat de mitja dotzena de joves, que com ell, es posen la mascareta per a instar la població a fer-ho.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor