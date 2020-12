VÍDEO Entren pel balcó per fer fora dues persones que ocupaven un pis a Terrassa

Veïns de Terrassa van fer fora ahir dos ocupes d'un pis del c/de Xúquer després d'enfilar-s'hi amb una escala recolzada a la façana. Van obligar un dels inquilins a baixar per la mateixa escala i l'altre va ser identificat pels @mossos. Un agent va acabar al balcó també. pic.twitter.com/QgLoZjQjLs — Anna Punsí (@punsix) December 20, 2020

Uns veïns del carrer Xúquer de Terrassa van fer fora, aquest divendres a la tarda, dues persones que intentaven ocupar un pis de la seva propietat. Ho van fer irrompent a l'habitatge pel balcó: van col·locar una escala portàtil a la vorera, i van entrar al primer pis per, tot seguit, expulsar als inquilins. Els Mossos d'Esquadra contemplen atònits l'escena des del carrer, fins que decideixen actuar per mitjançar entre les dues parts.Les imatges, compartides per la periodista Anna Punsí , mostren com un grup d'unes quatre persones arriben al balcó, entre crits de "fora" i xiulets. Al cap de pocs segons, un dels suposats ocupes baixa per la mateixa escala i fuig corrent. Després, intenten expulsar a una altra persona, que es resisteix fins que un agent de Mossos accedeix al pis pel balcó. Segons ha pogut saber aquest mitjà, aquesta va abandonar l'immoble per la porta principal.Fonts de la policia catalana expliquen aque les imatges corresponen al segon intent d'ocupació per part de dos joves, que ja haurien provat d'entrar a l'habitatge poques hores abans, però n'haurien desistit davant la pressió dels veïns. L'immoble, asseguren, no presentava indicis d'estar habitat ni ocupat. A més, expliquen que van intervenir "per evitar problemes d'ordre públic". Així, malgrat que hi havia mig centenar de persones mobilitzades, no es van registrar agressions ni denúncies.

