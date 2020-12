VÍDEO Crítiques per un concert multitudinari a Madrid en plena pandèmia

Este ha sido el aspecto del Wizink Center en el concierto de Raphael. pic.twitter.com/1OboyswVyB — NIPORWIFI © (@niporwifi) December 19, 2020

El cantant Raphael ha celebrat aquest dissabte els seus 60 anys de carrea i ho ha fet amb un concert multitudinari al Wizink Center de Madrid, amb 5.000 assistents. No es feia un concert amb tantes persones de públic des del març, i el fet que s'hagi autoritzat ara, en plena pandèmia i amb les dades del coronavirus empitjorant, ha aixecat polseguera a les xarxes socials. Els organitzadors asseguren que s'han respectat les mesures de seguretat.Els casos a Espanya pugen i moltes comunitats autònomes han hagut de modificar les restriccions de cara a Nadal. Aliens a aquesta situació, Raphael i 5.000 persones celebraven les sis dècades del cantant sobre els escenaris. Les entrades es van exhaurir ràpidament. Malgrat la gran quantitat de persones, el recinte només es va omplir al 30%.Les imatges han provocat indignació a les xarxes, especialment de gent afectada per les restriccions. "Els meus pares no podran veure a la meva germana que viu a la mateixa comunitat autònoma, però Raphael pot fer un concert on es reuneixen 5.000 persones a Madrid", deia un usuari a través de Twitter.A això se li suma un fet problemàtic, i és que Raphael acostuma a reunir persones que són perfils de risc, com ara gent gran. En algunes zones d'Espanya, les reunions familiars per Nadal estaran limitades a sis persones convivents.

