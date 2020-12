Els participants en l'assaig clínic a l'Apolo es repeteixen els tests una setmana després del concert

Els assistents al concert que la sala Apolo va acollir el cap de setmana passat s'han repetit aquest diumenge les proves diagnòstiques de la covid. També hi estaven convocades les persones que van formar part del primer cribratge però que finalment no van ser escollides com a assistents. Les proves s'han fet en carpes situades al Parc de les Tres Xemeneies.Els resultats permetran avaluar l'eficàcia dels tests ràpids en grans esdeveniments, en el marc de l'assaig clínic liderat per l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundació Lluita contra la Sida i el Primavera Sound. El concert es va celebrar el dissabte 12 de desembre i va comptar amb 500 assistents que prèviament havien donat negatiu en un test d'antígen –i en alguns casos també PCR.Les proves es van fer entre el divendres previ i el mateix dissabte també en carpes al Parc de les Tres Xemeneies. Dels 1.042 voluntaris se'n van escollir 500, que van gaudir del concert el dissabte a la tarda sense haver de mantenir distància però sí portant mascareta. El segon cribratge s'ha fet aquest diumenge des de primera hora del matí.Està previst que els resultats es coneguin cap a mitjans de gener del 2021. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, va detallar que de l'èxit de l'assaig en depenen grans esdeveniments com el Primavera Sound, però també el Mobile World Congress i altres congressos que hi ha a Barcelona habitualment.

