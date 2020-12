Primer cap de setmana de centres comercials oberts: «Tenim l'esperança de salvar el que es pugui»

Els centres comercials catalans van obrir el passat dilluns per primer cop des de mitjans d'octubre, en què es van tancar com a mesura preventiva per frenar els contagis de Covid-19. Ara, es troben davant del seu primer cap de setmana després de gairebé dos mesos de tancament.Aquest dissabte i diumenge, amb el confinament comarcal, pretenen atraure més clients i així poder recuperar les vendes, tal com assenyala la responsable de màrqueting de l'Espai Girònès de Salt, Cristina Plana, qui es mostra "moderadament optimista". A més, assegura que "tenen l'esperança de salvar el que es pugui" de la campanya de Nadal.En la mateixa direcció, celebra que les noves restriccions "no tornin a perjudicar els grans establiments comercials, malgrat que no puguin obrir els bars i restaurants que hi ha al seu interior. Amb relació a aquesta mesura, Plana lamenta que no els han deixat ni obrir amb l'horari de la resta d'establiments hostalers.