Catalunya preveu començar a vacunar el dia 27 de desembre

Catalunya preveu començar a vacunar la població el dia 27 de desembre "si arriben les vacunes". Aquesta és l'estratègia del Departament de Salut, tal com ha explicat la consellera Alba Vergés aquest matí en una entrevista a El Suplement. Vergés confia que quan comenci l'estratègia de vacunació la societat anirà assumint que aquesta eina és "molt positiva i dona esperança". La consellera ha reivindicat també el paper de la recerca, que ha d'anar més enllà de la vacuna. "Segurament la vacuna no serà suficient. Hem d'investigar com hem de tractar allò que persisteix", ha dit.De cara als propers dies, especialment les festes de Nadal, la consellera ha fet una crida a "cuidar-se i protegir-se". "Per Nadal, com menys gent ens trobem, millor", ha dit. El Govern va anunciar noves restriccions per Nadal, unes mesures que han estat criticades per diversos experts que les consideren massa poc contundents. "Salut sempre aconsella les mesures que sap que funcionen i que, per tant, són més estrictes. Però les decisions han de tenir en compte altres coses", ha dit Vergés. De tota manera, ha insistit que cal reduir interaccions socials i reunir-se amb un màxim de deu persones de dues bombolles, i només si és necessari.La consellera també ha parlat del retorn a les aules després de les vacances. El segon trimestre s'ha ajornat tres dies, fins a l'11 de gener, per evitar brots a les escoles després de les vacances de Nadal. Quan comenci de nou l'escola, Vergés ha detallat que es farà un cribratge massiu als professionals que treballen als centres. "Es faran proves un cop comenci l'escola a tot el personal que entri a l'escola durant tres setmanes", ha apuntat. Seran proves PCR d'automostra, i el cribratge serà voluntari.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, segueix a l'alça i ha passat a 1,53, dues centèsimes més en comparació amb ahir dissabte (1,51). El risc de rebrot també creix i ja és de 354, 18 punts més, mentre que la incidència a 14 dies s'eleva de 239,19 a 248,32, segons les últimes dades del Departament de Salut.S'han declarat 1.423 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 339.050 des de l'inici de la pandèmia. El 4,84% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 6 noves morts i el total és de 16.583. Hi ha 1.567 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 47 més que en l'anterior balanç, i 320 persones a l'UCI, 9 menys que fa 24 hores.

