VÍDEO Boye: «Intenten desestabilitzar el dret de defensa dels exiliats»

“A mi no em desestabilitzaran. Intenten desestabilitzar el dret de defensa dels exiliats. Mai m’havien passat tantes coses negatives provinents del mateix òrgan judicial com en l’últim any i mig” Gonzalo Boye (@boye_g) #FAQScorralTV3 ▶️ https://t.co/taJDBErUpG pic.twitter.com/prHy3PxKxN — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) December 19, 2020

Gonzalo Boye no es mossega la llengua. Després de ser processat aquest divendres a l'Audiència Nacional per un suposat delicte de blanqueig de capitals, l'advocat de Carles Puigdemont té clar què persegueix aquest procediment: "Volen desestabilitzar el dret de defensa dels exiliats". El persegueixen per ser la cara visible de l'equip de defensa del president a l'exili? Boye constata que mai abans no li havien passat tantes coses com en aquests últims tres anys. "Totes són negatives i venen del mateix sector i el mateix òrgan jurisdiccional. Fa temps que he deixat de creure en les casualitats", ha dit el lletrat en una entrevista al FAQS.Molt contundent, Boye ha refermat la seva innocència, però ha insistit que no ha de donar explicacions. "Qui ha de donar explicacions és el fiscal Ignacio de Lucas, que amb el seu concurs es va posar en llibertat un presumpte assassí a canvi d'involucrar-me a mi a la causa", ha dit. Al lletrat se li ha imposat una fiança de 900.000 euros. "Poden posar el que vulguin, suposo que algú es vol enriquir perquè els diners que es van intervenir al meu defensat estan en poder de l'Estat", ha apuntat, i ha remarcat que "no pagarà ni aquesta fiança ni cap multa". L'advocat ha assegurat que no acceptarà aquesta situació perquè "està al marge del que és un estat de dret."Preocupat? Estic cabrejat. De tota manera, estar a l'Audiència Nacional sempre implica un risc elevat respecte al resultat, però tinc la consciència molt tranquil·la", ha dit. Segons Boye, s'estan utilitzant recursos públics "per perseguir enemics". "M'estan tractant com un enemic, igual que als catalans", ha dit. La defensa de Boye té previst presentar recurs. "No em quedaré de braços creuats", ha insistit, i ha assegurat que no farà cap pas enrere. "Estic al costat correcte de la història i continuaré defensant els meus clients", h reblat.

