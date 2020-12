Òmnium recull 15.000 firmes per portar la llei d'amnistia al Congrés

Òmnium Cultural ha recollit 15.000 firmes per portar la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Aquest dissabte s'ha posat en marxa una nova campanya que porta per nom 'Amnistia, fem-nos lliures' que te com a objectiu "visibilitzar el clam transversal i unitari per l'amnistia i l'autodeterminació, com un dels grans consensos de país".Durant tot aquest cap de setmana hi haurà un centenar de parades arreu del país per recollir signatures a favor d'una llei d'amnistia, l'endemà que el Parlament hagi aprovat instar el Congrés a elaborar-ne una. La campanya d'Òmnium s'allargarà fins el 15 de març que és quan en teoria els partits registren la llei al Congrés.

