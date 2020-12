Adoptar gats, la solució de Colau per combatre la solitud de les persones grans

Una campanya per promoure l'adopció de gats per lluitar contra la soledat de les persones més grans. L'Ajuntament de Barcelona impulsarà una prova pilot en aquest sentit durant les festes de Nadal. La iniciativa compta amb la col·laboració del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) i la regidoria d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat.L'objectiu és ajudar a persones grans acollides al programa VinclesBCN, que combat la soledat de les persones grans, i que compta amb prop de 3.000 usuaris de més de 65 anys. Segons el consistori de la capital catalana, tenir animals de companyia és "una via molt eficaç per reduir la soledat en les persones de més edat, alhora que és beneficiós per al benestar animal".Si la iniciativa té èxit, formarà part de l'Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 que està fent l'Ajuntament de Barcelona. I és que el centre d'Acollida d'Animals de Companyia compta actualment amb uns 200 animals que esperen una nova llar. Alguns han estat abandonat, altres maltractats o han perdut la persona que en tenia cura. Segons indiquen, els gats adults són els "eterns oblidats", amb molts d'ells esperant des de fa anys trobar una nova casa.Les dades del CAACB, comparades a data 30 de novembre, mostren que en l'últim any es manté la tendència a la baixa en les entrades, és a dir en els abandonaments d'animals de companyia. A la vegada, s’ha registrat un increment en les adopcions gossos, si bé han baixat el nombre de gats adoptats. En l’últim any s’han adoptat 443 gossos i 378 gats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor