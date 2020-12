Ángel Simón, d'Agbar, guanya la distinció d'Empresari de l'Any de Foment

El president d'Agbar, Ángel Simón, és el guardonat amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any que atorga la patronal Foment del Treball. El guardó reconeix la seva tasca en favor de la col·laboració público-privada i "els esforços per garantir l'accés a l'aigua i al sanejament, servei essencial garantit durant la pandèmia", segons el comunicat emès per la patronal. El lliurament es farà aquest dilluns en el marc de la festa de la trobada anual de Foment per entregar les medalles que duen el nom de l'empresari Carles Ferrer Salat.Enginyer de camins per la UPC, Simón va assumir la presidència d'Agbar el 2010, després d'exercir-ne la direcció general des del 2002. Des del 2013 ocupa la vicepresidència executiva de Suez, actualment a càrrec d'Europa del sud i Amèrica Llatina. Simón ha advocat des de l'inici de la crisi pandèmica per una "reconstrucció sostenible" i ampliar el contracte social de manera que ningú quedi enrere. També ha defensat que el sector privat jugui un paper rellevant en la recuperació.Recentment, Agbar ha estat actualitat per un error en el cobrament de l'aigua durant els mesos de confinament. L'Ajuntament de Barcelona va xifrar en 7,4 milions d'euros el cobrament indegut, que va afectar 340.000 llars. L'origen de la sobrefacturació va ser, segons el consistori, la lectura estimada de comptadors, que la companyia va fer davant la impossibilitat de llegir manualment els comptadors durant el confinament. L'Ajuntament va aprovar el retorn íntegre de la part cobrada de més Foment del Treball també ha decidit atorgar la medalla per la seva trajectòria empresarial a Martín Pérez Lombarte, director del Festival Jardins Pedralbes i Festival Mil·lenni, per la seva tasca com a activista cultural. Aquest any reconeixerà la Fundació Superacció per la seva tasca de compromís social; Iberboard per la seva aposta en innovació; Epson per la seva responsabilitat amb el medi ambient; Frit Ravich per la seva estratègia d’internacionalització; Mercabarna per les seves polítiques d’igualtat i a PICVISA com a Pime de l'Any.L'organització empresarial lliurarà aquestes medalles aquest dilluns durant la trentena edició dels premis anuals que reten homenatge a l'empresari i economista Carles Ferrer Salat. Aquests guardons es concediran a la seva seu de Barcelona, en un format adaptat a les circumstàncies actuals derivades de la Covid-19.Hi seran presents el vicepresident Pere Aragonès, la vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

