Una nova soca de la Covid força el Regne Unit a endurir les restriccions per Nadal

"No podrem celebrar el Nadal com el teníem planejat". Amb aquestes paraules, el primer ministre britànic, Boris Johnson, acaba d'anunciar un nou paquet de mesures més restrictives per encarar les properes setmanes davant el descobriment d'una nova soca del coronavirus que es transmet més ràpidament.El Regne Unit ja ha informat l'OMS de la detecció d'aquesta nova versió de la Covid que es contagia més ràpid, malgrat que Johnson ha remarcat que no hi ha proves que sigui més agressiva ni que limiti els beneficis de la vacuna o els tractaments. "Sé com d'important és per als avis veure els seus nets, i que això serà molt decebedor, però hem dit durant tota la pandèmia que ens regirem per la ciència, i quan la ciència canvia, quan el virus canvia com ataca, hem de canviar el mètode de defensa", ha explicat Johnson.El líder britànic també ha anunciat en la roda de premsa d'aquest dissabte que Londres i el sud-est d'Anglaterra entren en nivell 4 d'alerta i que cap llar podrà mesclar-se amb una altra. A més, tots els residents en aquestes zones hauran de quedar-se a cada i les botigues no essencials i gimnasos tancaran. La restauració també ha quedat suspesa.Johnson assegura que sense noves restriccions els contagis es dispararien, saturant encara més els centres sanitaris i derivant amb molts més morts. "No estem sols en això, molts socis europeus i veïns s'estan veient forçats a prendre accions similars", ha remarcat.Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que tenen competències pròpies en matèria sanitària, també tenen previst anunciar mesures. De fet, a Gal·les el nombre de llars que tenien permès unir-se per Nadal ja era menys que a la resta del país, amb només dues. Per altra banda, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha dit que malgrat que la situació a Edimburg és millor que a la resta del Regne Unit, caldrà fer accions preventives per evitar més contagis. La seva homòloga a Irlanda del Nord, Arlene Foster, ha afegit que la situació amb la nova variant del virus "és molt preocupant" i que cal actuar.

