Desmantellat un punt de venda de cocaïna i viagra al centre de Granollers

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest dijous 17 de desembre un punt de venda de cocaïna i pastilles de viagra –sense prescripció mèdica- al centre de Granollers. La policia catalana va detenir tres persones (dos homes i una dona d'entre 30 i 46 anys), que traficaven amb les drogues al carrer, a la cruïlla entre Palaudàries i Martí Grivé, i estaven actives les 24 hores del dia.En l'entrada al seu habitatge al mateix carrer d'en Palaudàries, els Mossos van decomissar un total de 37 embolcalls de cocaïna de 34,6 grams de pes, 194 grams de cocaïna en pedres, 666 pastilles de viagra i 5.510 euros en efectiu. A més, els investigadors també van localitzar estris per empaquetar les substàncies i una bàscula de precisió.La investigació policial va començar quan es va detectar un increment del tràfic de substàncies estupefaents en aquesta zona de Palaudàries de la capital del Vallès Oriental, amb un gran nombre de consumidors des de finals d'estiu.Els agents van comprovar que hi havia molt moviment de persones i vehicles que s'apropaven a un domicili situat al carrer d'en Palaudàries i que, amb molta rapidesa, algú se'ls apropava i feien un intercanvi de diners per substàncies. Aquestes accions es repetien durant tot el dia i també a la nit. Els investigadors van aturar diverses persones tot just després de fer la compra i se'ls va localitzar embolcalls de cocaïna i pastilles de viagra.Amb tots aquests indicis, els Mossos van realitzar una entrada i registre del domicili autoritzada pel jutjat número 3 de Granollers el passat 17 de desembre. Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, el qual va decretar llibertat amb càrrecs. En el cas dels dos homes amb les mesures cautelars de prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies.

