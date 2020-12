L'alcalde de València critica la greu festa d'universitaris d'aquest cap de setmana

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha titllat de "greu que es torni a repetir" la celebració d'una festa al Col·legi Major Galileu Galilei durant la pandèmia de coronavirus i ha instat els estudiants de centre a fer una "reflexió" perquè "en pocs dies aniran a casa per Nadal" i poden constituir un "focus de contagi important per les seves famílies".Així ho ha manifestat Ribó, a preguntes dels mitjans, durant la seva visita a una exposició amb motiu del X aniversari de l'AVE Madrid-València, acompanyat pel ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, entre d'altres.Agents de la Policia Nacional han dissolt durant la matinada d'aquest dissabte una festa no autoritzada en el Col·legi Major Galileu Galilei de València que a aparentment ha congregat prop de 200 estudiants. Es tracta de la mateixa residència que va patir un brot de coronavirus amb prop de 160 positius després d'una festa el passat mes de setembre.Respecte a aquesta qüestió, l'alcalde ha destacat que "evidentment és una cosa que és reiterativa" i que "aquest col·legi no ha sortit als diaris per primera vegada, sinó que ha estat acumulant causes"."Jo crec que això s'ha de tenir en compte", ha assenyalat, abans d'indicar que, encara que no li correspon decidir les sancions pel que ha passat, és "greu que es torni a repetir" i "no s'hagi esmenat un comportament que va passar abans".A més, ha recalcat que "la majoria de les persones d'aquest col·legi major i de totes les escoles majors aniran en pocs dies a casa per Nadal i, llavors, el que passi aquests dies pot ser un focus de contagi important per les seves famílies". "M'agradaria que fessin una reflexió", ha declarat.Per la seva banda, el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, ha criticat que "el que ha passat aquesta nit passada en el Galileu Galilei no és tolerable" i implica "un atac al benestar de tots els valencians i les valencianes" i al de la societat."Això és intolerable, 200 persones en una festa en un col·legi major, la segona vegada que passa això. Aquesta política de terra cremada que alguns practiquen que pensen que això de la pandèmia no va amb ells ens afecta tota la societat", ha lamentat. A més, ha posat el focus en què l'empresa que gestiona el centre "té una responsabilitat que no ha sabut assumir tant per acció o per omissió". "Aquesta situació és intolerable", ha postil·lat.

