Troben un dofí mort surant a Blanes

La Policia Local de Blanes ha localitzat a primera hora del matí un dofí de metre i mig de llargada surant mort a prop de la platja de S'Abanell, situada a l'extrem sud del litoral de la ciutat. El cadàver de l'animal, que ha estat arrossegat pel mar, ha estat recollit pels Agents Rurals per determinar les causes de la seva mort.El cetaci, una femella sub-adulta de dofí llistat, ha estat traslladat al Centre de Recerca de Sanitat Animal (CReSA), situat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un cop allà, se li farà la necròpsia per determinar les causes de la mort, malgrat que en un primer examen no s'han trobat marques de violència.No és la primera vegada que un animal com aquest es localitza surant al mar, però resulta poc habitual. El fort corrent que hi ha entre el Cap de Creus i el Canó Submarí de Blanes podria ser la principal causa per la qual els dofins tenen tendència a aparèixer en aquesta zona.Un altre motiu és la gran quantitat d'aliment que s'hi troba. Això atrau una gran varietat de cetacis, especialment els molars i ratllats. A més, els darrers anys, a Blanes també s’han fet troballes de balenes. Un terç dels dofins que moren a les costes catalanes ho fan a la Costa Brava, i el 70% de la Costa Brava a l'Alt Empordà.

