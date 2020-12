Enxampen 80 persones celebrant una festa il·legal en un pis de Barcelona

Aquesta nit hem desallotjat i denunciat a un total de 79 persones que es trobaven dins d'un pis incomplint tota mesura de prevenció i actes de menyspreu greu a la convivència de l'edifici tals com cridar i cantar de manera repetida i tenir la música a un volum molt alt. pic.twitter.com/HujaRRPm7U — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) December 19, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha desallotjat aquesta passada nit a un grup de 79 persones per celebrar una festa il·legal. Els agents expliquen que s'estaven incomplint totes les mesures de prevenció contra la Covid-19 i les restriccions establertes.Diversos veïns es van queixar poc abans de mitjanit d'una festa que estava tenint lloc en un habitatge d'ús turístic al carrer Torrent del Remei, entre el Park Güell i el parc de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia. Segons ha indicat la GUB a través de les xarxes socials, la festa era un "acte de menyspreu greu a la convivència de l'edifici", ja que a més a més, hi havia molts crits i es cantava, i hi havia la música "a un volum molt alt".La policia municipal va identificar totes les persones dins el pis turístic i va interposar un total de 238 denúncies: 1 per molèsties, 79 per infringir la restricció de mobilitat vigent, 79 per reunió de més de sis persones i 79 més per no usar mascareta.

