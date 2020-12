A presó per fabricar armes de foc pel mètode de «canibalització» a Barcelona

El jutge ha decretat presó per l'home detingut aquest dimecres a Barcelona per fabricar armes de foc en un taller de casa seva -a partir de peces adquirides il·legalment-, i emmagatzemar-les en un traster del centre de la capital catalana.La investigació es va conduir de forma conjunta per agents de la Comissaria General d'Informació del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units (DHS) i de la policia espanyola.A través d'una xarxa de col·laboradors als Estats Units, l'acusat aconseguia fer-se amb peces d'armes dissimulades com a peces d'automòbils. Una vegada a Barcelona, les muntava a través del mètode de "canibalització"; és a dir, creava armes sense cap tipus de marca o números de sèrie que permetessin la seva identificació.Durant l'operatiu, els agents van localitzar diversos silenciadors, peces fonamentals per a armes de foc, més de 1.500 cartutxos, kits per a pistoles Glock, motlles per a la fabricació d'armadures, una premsa i una màquina de recàrrega de munició.

