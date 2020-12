Les defuncions en el brot de la residència de Tremp s'eleven a 60

Altres notícies que et poden interessar

El brot de Covid-19 que des de fa un mes afecta la Residència Fiella de Tremp ha causat una nova mort en les darreres hores, de manera que el total d'usuaris que han perdut la vida des de l'inici del brot és de 60. Segons dades del Departament de Salut, aquest dissabte hi ha 17 usuaris que continuen sent positius, dels quals 10 es troben a l'equipament de gent gran, 6 estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars i un altre ha estat traslladat fora del centre. Mentrestant, la xifra de treballadors positius es manté en 31.Aquest divendres han començat les visites de familiars als usuaris, ja que el centre ja té la categoria taronja. Salut recorda que serà d'aplicació el Pla de trobades amb persones residents per les festes de Nadal.

