Iceta veu «contradiccions» en les noves restriccions, però diu que «no és moment de picabaralles partidistes»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que veu "algunes contradiccions" en les noves restriccions contra la Covid, però ha expressat el seu suport al Govern perquè "no és moment de picabaralles de tipus partidista". Des de Sabadell (Vallès Occidental), ha afirmat que "a vegades costa d'entendre" que es restringeixin els bars i es permeti anar a les segones residències però ha afegit que en moments de dificultat s'ha de "fer confiança als governants". "Si el govern ha proposat aquestes, és que estima que són les adequades", ha dit.



D'altra banda, veu insuficient guanyar més diputats el 14-F i ha afirmat que l'objectiu és "fer el tomb" per guanyar el Govern. "O tenim més procés o tindrem més progres", ha declarat.

Iceta ha remarcat que el PSC ha "compromès suport al Govern" en totes les mesures que dictades per les autoritats sanitàries siguin útils i necessàries per aturar la pandèmia. Tot i això, ha afirmat que aquestes poden tenir "arguments a favor i en contra" i ha explicat com per exemple des de la restauració li han fet arribar que potser seria millor poder obrir durant tot el matí i no haver de fer "interrupcions una mica estranyes".



En tot cas, però ha reiterat el suport al Govern en la lluita contra la pandèmia i li ha demanat "màxima claredat, informació i coherència en les mesures que adopta". En clau política, ha valorat positivament el resultat de 25 diputats que dona al PSC el darrer CEO, però ha assegurat que aquests són "insuficients". "No ens presentem per treure cinc o deu diputats més sinó per guanyar el govern i la presidència, creiem que es tracta de promoure un canvi de majoria", ha manifestat.

El socialista ha dit que l'objectiu és posar fi als governs que tinguin la independència per objectiu i aconseguir-ne un que vulgui "arreglar les coses que s'han fet malament". Ha afegit que el que vol el PSC és "intentar unir els catalans al voltant d'objectius compartits" per acabar amb la "divisió".



Per últim, ha fet una crida a la prudència durant Nadal perquè "no pot ser com els altres". "Celebrem les festes, però fem-ho amb total seguretat", ha declarat.



