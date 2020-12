Aragonès creu que l'assemblea del Consell per la República s'hauria d'haver celebrat després del 14-F

Tot i això, el vicepresident rebutjar criticar "altres independentistes" i demana que la campanya electoral no se centri a discutir "qui és més independentista" sinó en explicar quin ha de ser el camí cap a la independència i en "sumar molta més gent a la causa": "La qüestió no és marcar objectius, que compartim, és generar les condicions per fer passes endavant". Tot i això, el vicepresident rebutjar criticar "altres independentistes" i demana que la campanya electoral no se centri a discutir "qui és més independentista" sinó en explicar quin ha de ser el camí cap a la independència i en "sumar molta més gent a la causa": "La qüestió no és marcar objectius, que compartim, és generar les condicions per fer passes endavant".

Per Aragonès, l'independentisme necessita "més força" de la que té actualment i que el projecte de la independència sigui "compartit" per totes les sensibilitats de l'independentisme: "Hem de superar 50% dels vots, tenir amplies majories i teixir aliances. Cada batalla que hem de fer davant l'Estat no ha de servir per perdre llanço a cada bugada".

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, c reu que l'assemblea fundacional de representants del Consell per la República d'aquest dissabte s'hauria d'haver ajornat a després de les eleccions del 14-F. Era, diu, el més "adequat i prudent" per "evitar que s'utilitzés com una qüestió electoral".En aquest sentit, Aragonès ha evitat criticar el president de la Cambra de Barcelona i número dos de JxCat, Joan Canadell, que ha mostrat reticències a ser conseller d'un eventual Govern presidit per Aragonès. Segons el candidat republicà, la campanya electoral no s'hauria de centrar en disputes entre independentistes i fa una crida a la unitat: "Cap independentista serà mai un adversari, sempre serà un aliat".

