El PP avisa que no acceptarà un retard en les eleccions «perquè a un senyor a Waterloo no li convingui fer-les ara»

El president del PP català, Alejandro Fernández, assegura que està molt preocupat perquè en cap reunió "s'han establert unes condicions clares" per si calgués fer un ajornament electoral del 14-F per culpa de la pandèmia de coronavirus. "Tenim la sensació que tenen una mica de por a les urnes, no analitzen un ajornament en clau sanitària sinó dels seus interessos electorals", ha afirmat.En aquest sentit, ha dit que el PP no acceptarà un retard en les eleccions "perquè a un senyor a Waterloo no li convingui fer-les ara" i estarà en contra de qualsevol canvi en la data "si no es demostra de manera clara i fefaent que és per raons purament sanitàries". En tot cas, Fernández s'ha mostrat confiat que a Catalunya es podrà votar garantint la protecció sanitària, com es va fer als EUA.Per altra banda, el popular també ha lamentat les noves restriccions dictades pel Govern, que considera que promou un "atac sistemàtic" contra la restauració i ha carregat contra el govern espanyol, al que ha acusat de manca de lideratge durant la pandèmia. "No hi ha cap govern a tota Europa on el govern de la nació s'inhibeixi com fa Pedro Sánchez, i deixi un caos i galimaties incomprensible com el que estem veient", ha relatat posant l'atenció en què hi hagi "17 plans de vacunació i 17 plans de Nadal diferents".

