Concentració de l'ANC a Barcelona per denunciar «l'espiral de repressió» contra l'independentisme

Un manifestant aquest matí a plaça Sant Jaume Foto: Helena Margarit

L’ANC ha fet aquest dissabte diverses concentracions arreu de Catalunya per denunciar "l’espiral de repressió" contra el moviment independentista. Les mobilitzacions s’han convocat coincidint amb les que es fan a Euskal Herria per la repetició del judici a Arnaldo Otegi i la resta de condemnats pel cas Bateragune. A Barcelona la protesta s'ha fet a la plaça Sant Jaume, on els concentrats han acusat l'Estat "d’actuar indiscriminadament i d’utilitzar les seves estructures de poder per coaccionar, reprimir i consumar la venjança". "La sentència contra el Dani i la decisió sobre Otegi són un avís per a navegants per al moviment independentista, però no podran amb nosaltres", ha dit el vicepresident de l'ANC, David Fernàndez.Fernández, però, ha afirmat que el moviment independentista no es resignarà, sinó "al contrari". "Catalunya serà independent", ha pronosticat. Segons l'ANC, la condemna a Dani Gallardo o el cas d'Otegi pretenen posen "de manifest l'existència d'una causa general contra l'independentisme".L'Assemblea considera que "tot i la indefinició dels partits polítics i les institucions catalanes pel que fa a l'avenç del procés d'independència, l'Estat espanyol no ha afluixat i ha continuat reprimint sense trobar una resposta antirepressiva unitària, efectiva i viable".A més de denunciar la causa general contra l'independentisme, la mobilització s'ha solidaritzat amb Dani Gallardo, Arnaldo Otegi i els centenars de causes obertes contra l'independentisme."Qui jutja als jutges? Cometen un error i per a qui té conseqüències és per als jutjats. És inadmissible", ha assegurat Fernàndez. Entre els municipis que han celebrat concentracions antirepressió hi ha Vic, Girona, Mataró, Reus i Riudoms.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor