Puigdemont crida al «desbordament democràtic» per fer efectiva la independència

El Consell per la República es reactiva a menys de dos mesos de les eleccions catalanes. L'òrgan creat per internacionalitzar el procés per l'acord entre Junts i ERC, del qual els republicans ara es distancien , ha celebrat de forma simultània al Palau de la Generalitat i a Brussel·les l'anomenada assemblea fundacional de representants, en un acte en què l'expresident Carles Puigdemont ha fet una crida al "desbordament democràtic" per fer "efectiva" la independència.Puigdemont, president d'un Consell que aspira a convertir en una "autoritat nacional", ha presentat el full de ruta de l'entitat, anomenat Preparem-nos , com una "pauta efectiva per a la unificació estratègica" dels partits independentistes per "vèncer el poderós estat espanyol a través del desbordament democràtic" assajat a parer seu l'1-O. "La independència la vam proclamar, però no la vam fer efectiva", ha afirmat.El "desbordament" que defensa el Consell implica una majoria rotunda dels partits independentistes en les eleccions del 14-F, tant en vots com en escons, i mobilitzacions ciutadanes "massives" en el "moment oportú"."Proposem que les institucions activin la declaració d'independència, que la societat es mobilitzi per defensar aquesta posició el temps que faci falta i que el Govern, el Parlament i els ajuntaments despleguin els efectes de la declaració d'independència i s'acabin constituint en institucions provisionals de la República", apunta el document resumit per Puigdemont.L'itinerari plantejat pel Consell defensa la constitució d'un govern independentista amb l'objectiu de "fer efectiva la república proclamada", posar en marxa iniciatives "públiques i privades orientades a la conquesta d'espais de sobirania" i impulsar "l'estructura digital de la República i dels serveis essencials" per al període de transició entre l'autonomia i l'eventual estat independent.

Full de ruta Consell per la República Catalana by Naciodigital on Scribd

Ara bé, l'òrgan presidit per Puigdemont emplaça l'Estat "a donar una resposta clara" a la demanda dels partits independentistes d'un referèndum d'autodeterminació, que seria la primera opció. El "desbordament democràtic" proposat pel Consell s'activaria després d'una negativa al referèndum.Puigdemont ha intervingut en l'acte des de Brussel·les, acompanyat per l'exconseller Lluís Puig i els exconsellers i ara eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí, que segons va explicar la setmana passada en una entrevista aconsidera que el Consell per la República "hauria d'haver agafat més volada" Durant l'acte s'ha passat de puntetes sobre l'absència d'ERC. En una roda de premsa posterior, Comín ha remarcat que el republicà Isaac Peraire forma part de la direcció de l'entitat i ha demanat al partit d'Oriol Junqueras que "reconsideri la seva decisió" de deixar de participar en les reunions de l'entitat. "Hauríem preferit que ERC hi hagués sigut, però estem d'acord que el Consell no s'ha d'utilitzar de manera partidista", ha assegurat, en referència a l'opinió dels republicans sobre l'acte d'aquest dissabte.El partit amb més presència a l'assemblea ha estat Junts, que ha enviat al Palau la vicepresidenta i portaveu de la formació, Elsa Artadi; el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet; el vicepresident del Parlament, Josep Costa; i la diputada Aurora Madaula, entre d'altres.

Per part de Junts han participat pesos pesants com la portaveu i vicepresidenta del partit, Elsa Artadi, el president del grup parlamentari, Albert Batet, o el vicepresident del Parlament, Josep Costa. Foto: Helena Margarit





Elisenda Paluzie i Antoni Castellà han estat alguns dels assistents. Foto: Helena Margarit

De Demòcrates, el partit d'antics dirigents d'Unió independentistes, hi han participat els diputats Antoni Castellà i Titon Laïlla, diputats de la candidatura d'ERC que ara busquen un front unilateralista . Els dos dirigents de Demòcrates han acompanyat Puigdemont a Brussel·les; com també el diputat Eduardo Reyes, escollit com a independent per ERC i que ara forma part de Demòcrates.Per part de la CUP, ha participat a Barcelona el diputat Carles Riera com a observador. El dirigent de la formació anticapitalista ha denunciat la "repressió" de l'Estat i de la Generalitat, en referència a l'acusació cap a activistes com Marcel Vivet, a qui l'administració demana una pena de més de quatre anys de presó "El nostre esdevenidor vindrà determinat per l'impuls de l'empoderament popular, la mobilització i la desobediència civils", ha asseverat Riera, que ha reclamat una acció política encaminada a "exercir l'autodeterminació i assolir l'amnistia". La CUP proposa un referèndum abans del 2025, però el diputat no hi ha fet esment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor