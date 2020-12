Salut instal·larà més d'un centenar d'espais annexos als CAP per fer l'activitat relacionada amb la Covid-19

El departament de Salut ha començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària (CAP) de tot Catalunya per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la Covid-19 i diferenciar-la de la que no té relació amb la pandèmia.En concret, s'instal·laran mòduls per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions i garantir que els CAP puguin tenir "espais diferenciats per patologies, per assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans". Aquests mòduls estan pensats per als CAP amb dificultats d'espai i es preveu que entrin en funcionament a partir del gener. Estaran en zones properes als CAP i seran gestionats pels mateixos equips d'atenció primària.