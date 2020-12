Dissolen una festa de 200 estudiants en un col·legi major de València que ja havia patit un brot al setembre

Altres notícies que et poden interessar

La policia espanyola dissol una festa il·legal en un col·legi major de València de més de 200 estudiants. Aquesta matinada de dissabte, després de rebre queixes veïnals, els agents van apropar-se al lloc dels fets i van comprovar la celebració d'aquesta festa no autoritzada, on no s'estaven respectant les distàncies de seguretat ni l'ús obligatori de mascaretes.Segons fonts policials, els estudiants estaven reunits en "grups reduïts" en les zones comuns i, en veure l'arribada dels agents, van tornar a les seves habitacions.El cas és que, a més, el Colegio Mayor Galieo Galilei va ser el focus d'un brot de coronavirus el passat mes de setembre per una altra festa eivissenca al terrat de l'edifici que va obligar a suspendre totes les classes presencials del campus i a passar a la modalitat online de la formació educativa. Després d'aquell episodi, els positius detectats van pujar fins als 160 casos.

