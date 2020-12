Empresa obrirà dilluns la línia d'ajuts als establiments obligats a tancar el novembre

Altres notícies que et poden interessar

El departament d'Empresa i Coneixement obre dilluns la segona línia d'ajuts a la restauració, els centres d'estètica i bellesa i les botigues de centres comercials dins d'un centre comercial, que està dotada amb 60 milions d'euros. El DOGC publicarà el dia 21 de desembre la convocatòria i els ajuts es podran demanar a partir del migdia a través del Canal Empresa.S'hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que el novembre passat van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. Bars, restaurants i cafeteries rebran 2.000 euros, els centres d'estètica 1.500 i els comerços en centres comercials 3.000 euros. En el cas de la restauració i l'estètica, es tracta del segon ajut específic al qual es poden acollir.Segons ha indicat el departament d'Empresa, només hauran de tramitar l'ajut els qui no n'hagin sol·licitat cap anteriorment. Per tant, s'han d'inscriure només els establiments de centres comercials o els de la restauració i estètica que no van demanar els diners en la primera convocatòria. Els establiments de restauració i centres d'estètica que ja van rebre un primer pagament en la primera línia d'ajuts, del 26 d'octubre, rebran un segon pagament automàtic sense haver de fer cap nou tràmit.

