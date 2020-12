Mauri adverteix Sánchez que si tanca la porta a l'amnistia ho farà contra el 80% de Catalunya

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que si rebutja una llei d'amnistia per als "represaliats" independentistes ho estarà fent contra una majoria de la ciutadania catalana. "Faria bé d'entendre que si tanca la porta a l'amnistia no la tanca a uns partits sinó al 80% de la ciutadania del país que la reclama", ha avisat aquest matí.A dia d'avui, Òmnium està promovent una campanya de recollida de firmes a favor d'una llei d'amnistia, l'endemà que el Parlament hagi aprovat instar el Congrés a elaborar-ne una . Mauri demana a la ciutadania que s'impliqui per fer de la petició un "clam de país", i portar-lo a Madrid. "L'amnistia i l'autodeterminació són les úniques solucions possibles", ha asseverat.L'entitat ha desplegat un centenar de parades arreu del país per recollir rúbriques en el marc de la campanya 'Amnistia, fem-nos lliures'. Segons l'entitat, "l'objectiu és visibilitzar el clam transversal i unitari per l'amnistia i l'autodeterminació, com un dels grans consensos de país" i aconseguir el màxim de suport possible per tal que l'Estat reconegui l'existència d'un conflicte polític a Catalunya.El text demana que la llei comporti "l'extinció de qualsevol mena de responsabilitat penal i administrativa" per a tots els actes "d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya" des de l'1 de gener del 2013. I afegeix que s'ha de fer sense la renúncia a exercir el dret d'autodeterminació. La campanya d'Òmnium s'allargarà fins el 15 de març que és quan en teoria els partits registraran la llei al Congrés

