L'Assemblea de Representants del Consell per la República arrenca al Palau

Per part de Junts han participat pesos pesants com la portaveu i vicepresidenta del partit, Elsa Artadi, el president del grup parlamentari, Albert Batet, o el vicepresident del Parlament, Josep Costa. Foto: Helena Margarit

L'Assemblea de Representants del Consell per la República celebra aquest dissabte al matí un acte fundacional al Palau de la Generalitat, amb representants de Junts, el PDECat, Demòcrates i l'ANC, mentre que la CUP hi ha enviat Carles Riera com a observador. ERC s'ha desmarcat de la reunió per considerar-la partidista. De l'acte sortirà un nou full de ruta del procés que podria inspirar el programa electoral de la candidatura de Laura Borràs.Junts ha estat el partit que ha enviat més dirigents destacats. A l'acte participen la vicepresidenta i portaveu de la formació, Elsa Artadi; el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet; el vicepresident del Parlament, Josep Costa; i la diputada Aurora Madaula, entre d'altres. Pel PDECat i Demòcrates han assistit els seus diputats del Parlament. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, també hi participa.Paluzie, Castellà i Madaula formen part del consell de govern de l'òrgan, creat en l'acord de govern entre JxCat i ERC per internacionalitzar el procés independentista. En aquest consell de govern també hi ha Guillem Fuster, Carme García, Neus Torbisco i Lluís Llach.En ampliació

