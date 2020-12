Budó: «Si fóssim un país ric i ens poguéssim permetre tancar-ho tot, ho faríem»

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha valorat aquest dissabte les noves restriccions que es van anunciar ahir i defensa que totes les mesures tenen l'aval sanitari. En una entrevista al Via Lliure de Rac1, la portaveu ha dit: "si fóssim un país ric i ens poguéssim permetre tancar-ho tot, ho faríem. Però donat la situació econòmica que tenim a Catalunya, estem intentant trobar el punt d’equilibri".Budó explica que l'objectiu de les noves mesures és reduir el màxim possible la interacció social, perquè entre esmorzars, dinars i sopars, "hi havia molta gent que anava a les terrasses". "Ara ho estem reduint sense haver de tancar els negocis per aconseguir la mínima interacció sense afectar tant l'economia", ha apuntat.Per altra banda, la portaveu del govern també ha llençat una crítica al govern de l'Estat. "Nosaltres volem tenir les eines d’estat per poder tenir els recursos propis per acompanyar aquests sectors, i l’estat espanyol no ho fa", i afegeix, "està fent una deixadesa de funcions". Budó considera que haurien d'injectar liquiditat a les empreses i sectors afectats i rebaixar els tributs; "no pot ser que no s’estigui duent a terme un política d’acompanyament fiscal, cal rebaixar els impostos". La consellera també ha asseverat que el Govern està mobilitzant "tots els recursos" que pot per acompanyar els sectors afectats.Tanmateix, Budó torna a reclamar "consciència" a la ciutadania i no sortir de la comarca "si no és necessari". "Un pot fer totes les excepcions del món, però també ha de ser conscient del que s'està fent quan es mou", ha argumentat. La consellera també ha defensat l'ampliació perimetral a l'àmbit comarcal ja que "poder anar a un destí fixe ja estava permès" i hi havia un increment de trànsit els dijous i els dilluns.

