La velocitat de contagi creix sense fre i el risc de rebrot es dispara fins als 336 punts

CONTAGIS 370.536 (+2.554) INGRESSATS 1.520 (-27) UCI 329 (-15) DEFUNCIONS 16.577 (+33) Rt 1,51 (+0,10) RISC DE REBROT 336 (+34) Actualització: 19/12/2020

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, no dona treva. Segueix pujant i en les darreres 24 ha sumat una dècima més, passant de 1,41 a 1,51. El balanç de Salut d'aquest dissabte mostra com el risc de rebrot també creix i suma 34 punts, situant-se ja als 336.La incidència a 14 dies s'eleva de 229,06 a 239,19, segons les últimes dades del Departament de Salut. S'han declarat 2.554 nous casos, cosa que eleva la xifra total a 370.536 des de l'inici de la pandèmia.S'ha informat de 33 noves morts i el total és de 16.577. Hi ha 1.520 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 27 menys que en l'anterior balanç, i 329 persones a l'UCI, 15 menys que fa 24 hores.

