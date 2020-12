Bolsonaro diu que la vacuna de Pfizer podria convertir en «cocodril» a les persones

Brazil’s Bolsonaro says the @pfizer vaccine against Covid-19 could turn human beings in alligators pic.twitter.com/y8ZobUFNKs — Samuel Pancher (@SamPancher) December 17, 2020

"Si et converteixes en cocodril serà el teu problema". Aquesta ha estat l'afirmació que ha fet el president del Brasil, Jair Bolsonaro, sobre els possibles efectes secundaris de la vacuna de Pfizer. En un acte a Porto Seguro aquest divendres, el mandatari va ironitzar sobre el vaccí i va remarcar que el contracte amb el laboratori estableix que no es fan responsables de cap efecte secundari.Bolsonaro, ja conegut pel seu discurs negacionista contra el coronavirus, ara ha carregat contra la vacuna i ha assegurat que no se la posarà perquè ja s'ha contagiat del virus. Segons ell, això és suficient per tenir anticossos.Aquestes no són les úniques declaracions polèmiques del president brasiler, fa uns mesos ja va dir que el país havia de fer front a la Covid per "no ser un país de maricas"

