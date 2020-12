Familiars dels avis de Tremp s'organitzen: «Si no hi ha explicacions, presentarem una denúncia»

Quins hipócrites, aquests familiars

Tenien els avis alla abandonats per no tenir-los a casa, esperant que morissin d'una vegada, i ara fan el gran drama. I, naturalment, ara demanaran milions i milions d'indemnització per uns avis que ells mateixos tenien alla abandonats.