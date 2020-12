Objectiu: reconèixer la tasca de les dones autònomes

Premis a l'excel·lència professional de les dones autònomes

Més de 1,1 milions de dones autònomes a l'Estat

CaixaBank, compromesa amb la diversitat i la igualtat d'oportunitats

AMB EL SUPORT DE

CaixaBank convoca la primera edició delper guardonar la trajectòria de treballadores per compte propi a Espanya. A través d'aquests premis, l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar pretén reconèixer i donar suport a la labor i l'aportació a la societat d'aquest col·lectiu, que és una peça clau en l'economia.Els guardons van dirigits a dones professionals autònomes de tots els sectors que tinguin la seva residència fiscal a l'estat espanyol i l'activitat empresarial del qual tingui almenys dos anys d'antiguitat.Les interessades que vulguin optar a aquests guardons poden presentar la seva candidatura fins al 22 de febrer a través de la web www.caixabank.cat/premia i enviar el formulari d'inscripció emplenat alEls premis busquen reconèixer l'excel·lència empresarial de les professionals autònomes, tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial present com a la trajectòria general de la seva carrera. Entre els principals aspectes que es valoraran, destaca la fortalesa dels productes o serveis en els quals treballen les candidates, així com el grau d'innovació del seu projecte professional, la incidència en la creació d'ocupació o qüestions relacionades amb la sostenibilitat i l'impacte social, entre altres factors.L'elecció de guanyadores s'organitzarà en dues fases. D'una banda, hi haurà una fase territorial, on es premiarà als millors projectes de cadascuna de les 11 direccions territorials de CaixaBank. Les guardonades regionals optaran al guardó nacional.Per part seva, la guanyadora del premi nacional obtindrà una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal. A més, rebrà un diploma acreditatiu i es beneficiarà d'una campanya de difusió a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.També es crearà una comunitat virtual on podran accedir les guanyadores de la fase territorial i la guanyadora nacional. A través d'aquesta xarxa de networking podran compartir coneixements, idees i experiències i serà un punt de trobada per establir vincles professionals amb altres membres d'aquest col·lectiu.Tal com es desprèn de l'Informe Dona Autònoma 2019 elaborat per l'Associació de Treballadors Autònoms (LLIGA), a l'Estat hi ha més de 1,1 milions de dones autònomes, la qual cosa representa el 35,9% del col·lectiu. El percentatge és superior a la mitjana europea, on les dones representen el 32,8% dels autònoms.Es tracta, a més, d'una mena de professional amb una importància creixent en l'economia: des del 2009, el nombre de dones autònomes s'ha incrementat un 11%.Per trams d'edat, cal destacar que la franja d'entre 45 i 54 anys és la que concentra un major nombre de dones que treballen per compte propi, encara que el major percentatge respecte als seus companys homes es troba en el grup entre 25 i 34 anys, on les dones suposen un 39,1% del total d'autònoms.CaixaBank és conscient de la importància que tenen les professionals que treballen per compte propi en el pes de l'economia i ha creat aquest premi com a mostra de suport i reconeixement a aquest col·lectiu clau.Entre les iniciatives més destacades de CaixaBank pel seu suport a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats, cal citar el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank per a fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Així mateix, CaixaBank promou diferents premis i reconeixements al lideratge empresarial (Premis Dona Empresària CaixaBank) o a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW); o línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet).D'altra banda, CaixaBank és també l'entitat financera de referència en serveis financer al col·lectiu d'autònoms, on compta amb una quota de mercat del 33%, amb més d'un milió de clients. D'aquesta xifra, el 37% són dones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor