Salut es compromet a construir l'Hospital Ernest Lluch

El 2008 es va convocar un concurs d'idees per a la redacció del projecte del centre, se'n van seleccionar cinc d'entre les 24 que es van presentar. Però, tot i posar-hi la primera pedra, el 2011 la Generalitat paralitzava l'obra, al·legant la difícil situació econòmica del moment. Ara per ara, segueix en procés de licitació.L'objectiu de la construcció d'aquest edifici era descarregar l'Hospital del Parc Taulí, actualment centre de referència de les cinc poblacions i un dels més saturats d'Europa.L'Hospital Ernest Lluch, segons la informació de 2008, comptava amb una superfície construïda de prop de 37.000 metres quadrats, amb 190 llits per a pacients aguts i 60 per a pacients de mitja estada, cinc quiròfans convencionals i dos per a cirurgia major ambulatòria, tres sales de part, àrea de consultes externes de totes les especialitats amb 49 consultoris i 21 gabinets d'exploració, 32 places d'hospital de dia, una àrea d'hemodiàlisi per a 15 persones, àrea de diagnòstic per la imatge -ressonància magnètica i escànner-, àrea de rehabilitació i àrea d'urgències amb metges de medicina interna, pediatria, cirurgia, traumatologia i obstetrícia.