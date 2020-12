La transparència de saber quina electricitat gastes i com estalviar-ne

Les noves tarifes de Bassols Energia

Tanmateix, Bassols Energia fa un pas més i, a banda de proporcionar les dades, en fa un estudi, les analitza i ofereix una proposta d’optimització, L'objectiu és que el client pugui estalviar sigui canviant la tarifa o bé la potència contractada amb l'objectiu de pagar només per allò que necessita i sempre al millor preu possible. A més, l'empresa catalana envia periòdicament als clients informes d’estalvi energètic per millorar l’eficiència del consum, que inclouen consells pràctics.Bassols Energia, conscients que el 2020 no ha estat fàcil, proposa començar l'any amb unes condicions molt competitives. Acaba d'activar les noves tarifes Flaix20 , amb fins un 20% de descompte en la factura elèctrica durant tot un any si es contracta abans del 31 de desembre.Hi ha diverses modalitats: Flaix 24 hores, Flaix Nit i Flaix Estalvi , que s’adapten a les diverses tipologies de consum elèctric. La primera garanteix el millor preu durant tot el dia. La Flaix Nit, en canvi, té dos preus i permet arribar al 50% d'estalvi consumint part de l'energia a la nit, quan és més barata. Finalment, la tarifa Flaix Estalvi té fins a tres preus per tal que el consum energètic s'adapti a les necessitats del client.Totes les opcions de Bassols Energia tenen en comú tant la transparència del consum energètic, la proximitat d'una atenció personalitzada com la sostenibilitat d'estar consumint 100% energia verda.