VÍDEOS i FOTOS La pluja sorprèn el Vallès i ja se superen els 275 l/m2 a Cerdanyola

Aquí s'observa amb més detall la zona afectada per aquesta precipitació persistent.



Aquesta animació és de l'última hora, i el radar mostra encara precipitació intensa sobretot al Vallès Occidental. pic.twitter.com/hKq1McDVFC — Meteocat (@meteocat) December 18, 2020



#CECAT: Prealerta #Inuncat per incidències a diferents municipis dels Vallesos. La previsió indica que la pluja

continuarà unes hores més als Vallesos, Barcelonès i Maresme. No s'ha superat cap llindar per situació meteorològica de perill a hores d'ara. pic.twitter.com/bVqjjtRC1a — Emergències Terrassa (@trsemergencies) December 18, 2020

Riera de Sant Cugat al límit! Molt perillosa ara mateix!! pic.twitter.com/0PkMGkH8nL — Marc Simois Guiu (@MarcSimoisGuiu) December 18, 2020

(1/3) Fins a les 17h, #bomberscat hem rebut 145 avisos relacionats amb la pluja, 130 a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord #REMN; 14 a la Metropolitana Sud #REMS i 1 a la Centre #REC. Tot i això, només hem activat sortida en 37 d'ells. — Bombers (@bomberscat) December 18, 2020

⚠️ Tallada la carretera d'Horta a Cerdanyola per una esllavissada. @BCN_Bombers al lloc efectuant tasques per restablir el trànsit. pic.twitter.com/g8HNLGrxlp — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) December 18, 2020

Les fortes pluges s'estan acarnissant amb Cerdanyola del Vallès, el municipi català on més litres per metre quadrat han caigut durant el dia d'avui. Segons dades de MeteoCerdanyola , ja són més de 275 litres els que han caigut durant les últimes hores. Pel que fa a la resta de municipis més afectats de la comarca, a Sant Cugat i Terrassa ja se superen els 50 mm.Des dels serveis d'emergència han activat la prealerta del pla Inuncat pel risc de diverses incidències en municipis del Vallès, Barcelonès i Maresme. Protecció Civil també informa que de les 168 trucades per inundacions al telèfon d'emergències 112, la gran majoria són del Vallès Occidental (148), i en concret de Cerdanyola (82).Per altra banda, la riera de Sant Cugat està a punt de desbordar i a hores d'ara continua plovent amb força.Pel que fa a les incidències, fins a les 17 h de la tarda, els Bombers informen que han rebut 145 avisos relacionats amb el temporal, 130 d'aquests a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord que inclou la comarca del Vallès Occidental, on les precipitacions estan caient amb més força. La majoria d'intervencions tenen a veure amb inundacions de baixos, patis i terrasses; per revisar filtracions d'aigua en sostres i valorar possibles riscos de despreniment; i assistència a vehicles embarrancats.Al voltant de les 17:30 h, una esllavissada provocada per les fortes pluges ha obligat a tallar la carretera d'Horta a Cerdanyola en ambdós sentits. Bombers i Guàrdia Urbana hi estan actuant per retirar els elements de la calçada i restablir el trànsit al més aviat possible.

